Evlerde tencere kaynıyor!

Dışarıda yemeğin çok azaldığı koronavirüs döneminde herkes evde yemek yapmaya başlarken, mutfak gereçlerine talep de zirve yapıyor.

Emsan Genel Müdürü Galip Bağcı, insanların daha çok mutfağa girdiğini ve yemek yapmaya başladığını belirterek, “Mutfak grubu ürünlerimizin satışı da yükseldi. Ürünlerimiz arasında tencere setlerine yoğun ilgi var. Hatta ciroda en fazla yer alan kategorimiz tencere setlerinde artış yüzde 482” dedi.

Ekmek yapma modası

Bağcı, mağazalarını 1 Haziran’da açmaya başlayacaklarını açıklayarak, online satışlarının çok iyi gittiğini, cirolarının bu kanalda normalin 20 katına çıktığını aktardı. Mutfaklarda kadınların yardımcısı olmaya devam ettiklerini dile getiren Bağcı, “Granitten çeliğe farklı tencere setlerimiz, tavalarımız, sahanlarımız, bıçak setlerimiz mutfakta her çeşit yemeğe yardımcı olmaya devam ediyor. Kek kalıbı çeşitliliğimiz de var. Evde hamur işi yapımı arttığı için kek kalıplarına olan talep de arttı ve yeni çıkan Bella Gusto hamur makinesi Ramazan’da hamur işleri için pratik bir yardımcı, ona olan talep de çok iyi” diye konuştu.

Galip Bağcı, bu dönemde mutfakta kolaylık sağlayacak kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlara tüketiciyle buluşturmak için çalıştıklarını da ifade ederek, şunları söyledi: “Mutfak grubu ürünlerimiz hem kadınların hem de erkeklerin yardımcısı oluyor. Karantina etkisiyle zaten mutfaklara yönelim ciddi oranlarda artmıştı, Ramazan ile birlikte bu talep daha da yükseldi. Ürünlerimizde en büyük artış gösteren alanlardan biri de tekli bıçak setleri oldu. 12 kişilik çatal bıçak setlerinin satışı yüzde 286 oranında arttı.”

Çay setleri ve pişirme grupları

Jumbo’dan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Sitemizi ziyaret eden sayısı 6 kat arttı. Jumbo.com.tr’de en fazla gıda hazırlama, pişirme grupları, çaydanlık ve çay setleri, çatal kaşık takımları ve sofra aksesuarı satışı gerçekleşti. Online alışverişte kampanya duyarlı kesim büyük ilgi gösterdi. Düğün alışverişinde ise özellikle çeyiz setleri gözde. Ancak görüyoruz ki daha önce mağazalarımızı ziyaret etmiş, ürün listesini hazırlamış kişiler bu alışverişlere devam ediyor. Dolayısıyla çeyiz setlerinin satışında bir düşüş var ama bu ertelemeden kaynaklanıyor.”

Erkekler de mutfakta

Derneği(ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz de, eskiye oranla evlerde daha fazla yemek yemeğe başladığımızı aktararak, ”Eskiden çalışan insanlar dışarıda yedikleri için evde yemek daha az yapılıyordu. Bir de koronavirüs nedeniyle sağlık önlemleri insanların dışarıdan yemek yeme oranını düşürdü. Herkes evde yemek pişirmeye başladı. Bu da mutfak ürünlerine olan ilgiyi artırdı” ifadelerini kullandı.

Evde ekmek yapmaya büyük ilgi gösterildiğini vurgulayan Öksüz, “Özellikle evde ekmek yapma oranı arttı. Evlerde kadın erkek herkes şu an ekmek yapma telaşında. Hatta Ramazan’da pide yapımı zirveye çıktı. Tüm dünyada bu ürüne geçtiğimiz yıla oranla yüzde 700’lük bir artış söz konusu. Bunun da en büyük nedeni, herkesin korona dolayısıyla kendi ekmeğini artık evinde yapma alışkanlığını kazanmaya başlaması. Ayrıca pişirme gruplarında da bir hareketlilik söz konusu” bilgisini verdi. Mesut Öksüz, erkeklerin de artık daha fazla mutfağa girdiğinin altını çizerek, erkeklerin inovatif ürünleri daha çok sevdiğini, en yeni ürünleri almak istediklerini, trendleri kadınlara göre daha yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.