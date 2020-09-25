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    25.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Evlerde yeni internet dönemi

    Turkcell’in hayata geçirdiği Wi-Fi 6 teknojisiyle ev internetinde yeni bir dönem başlıyor.

    Evlerde yeni internet dönemi

    Wi-Fi 6, ultra yüksek hızlarla birlikte ev içi kapsamasını önemli oranda artırıyor. Yeni Wi-Fi teknolojisiyle ev içindeki bina yapısından kaynaklanabilen hız kesintilerinin de önüne geçilebiliyor. Wi-Fi 6 teknolojisinden ilk etapta altyapısı uygun olan yeni bireysel fiber müşterileri yararlanabilecek.

    Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Özellikle pandemi döneminde müşterilerimizin, evlerinde hızlı ve kaliteli Wi-Fi hizmetine olan ihtiyacı bir kat daha arttı. Bu nedenle sabit internette yeni bir dönemi başlatacak, bizim de üzerinde çalıştığımız yeni nesil teknoloji Wi-Fi 6’nın laboratuvar testlerini hızlı ve başarılı bir şekilde tamamlayıp müşterilerimizin kullanımına hazır hale getirdik” dedi.

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