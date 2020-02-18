‘EY Yılın Girişimcisi’ programı için son başvuru tarihi 15 Mart

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY (Ernst & Young) tarafından 30 yılı aşkın süredir düzenlenen ve girişimcilik konusunda dünyanın en prestijli iş dünyası ödül programı olarak kabul edilen ‘EY Entrepreneur Of The Year - Yılın Girişimcisi’ yarışmasının Türkiye programı başvuruları başladı. Dünya genelinde 60’dan fazla ülkede 145 şehirde düzenlenen ödül programı için son başvuru tarihi 15 Mart 2020 olarak açıklandı.

Bugüne kadar dünya çapında girişimcilerin ödüllendirildiği programın Türkiye finalisti, Haziran 2020’de Monako’da düzenlenecek ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi - World Entrepreneur Of The Year’ yarışmasında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanacak. Türkiye’de bu yıl 12’ncisi düzenlenen Program için başvurular eoy.ey.com/home web adresinden online olarak yapılıyor.

Jüri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından Yılın Girişimcisi, Yılın Kadın Girişimcisi ve Yılın Start-up Şirketi kategorilerinde kazananlar 9 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek Gala Gecesi’nde açıklanacak. Jüri üyeleri ‘EY Yılın Girişimcisi’ programı kazananlarını; girişimcilik ruhu, stratejik bakış açısı, sosyal ve kültürel etki, finansal performans, bireysel/kurumsal sosyal sorumluluk, saygınlık ve yenilikçi anlayış gibi kriterler doğrultusunda değerlendirecek.

Geçtiğimiz yıl Türkiye programında Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar,jüri tarafından Yılın Girişimcisi seçilmiş ve ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi - World Entrepreneur Of The Year’ yarışmasında ülkemizi başarıyla temsil etmişti. Selekt Bilgisayar / Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral Yılın Kadın Girişimcisi ödülünün, Vispera Bilgi Teknolojileri Kurucu Ortakları CEO Aytül Erçil ve CTO Ceyhun Burak Akgül Yılın Start-up Girişimcisi ödülünün sahibi olmuştu.

Ödül Kriterleri

Yılın Girişimcisi Ödülü için adaylarda şu özellikler aranacak:

- Türkiye’de en az iki yıldır faaliyet göstermesi

- 100 milyon TL’nin üzerinde ciroya sahip olması

- Aday olacak girişimcinin, şirketin performans ve gelişiminde imzası bulunan kurucu ve/veya aynı şirketin üst yönetiminde sorumluluk sahibi olan bir yönetici olması

- Son 3 yılda finansal performans anlamında yükselen bir grafik izliyor olması

Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü Kriterleri:

- Türkiye’de yerleşik olması ve şirketin performans ve gelişiminde imzası bulunan kurucu ve/veya aynı şirketin üst yönetiminde sorumluluk sahibi olan bir yönetici olması

- Şirketin en az iki yıldır faaliyette olması

- Ürün ve hizmetleriyle pozitif sosyal etki yaratması

- 3 milyon TL’nin üzerinde bir ciroya sahip, son yıllarda finansal performans anlamında yükselen bir grafik izliyor olması

Yılın Start-up Şirketi Ödülü Kriterleri:

- Türkiye’de yerleşik olması ve şirketin performans ve gelişiminde imzası bulunan kurucu ve/veya aynı şirketin üst yönetiminde sorumluluk sahibi olan bir yönetici olması

- En az iki en fazla beş yıldır faaliyette olması

- Ürün ve hizmetleriyle pozitif sosyal etki yaratması

- Son iki mali yıl içinde yeni veya inovatif ürün, hizmet ve iş fikri ile başarı elde etmiş olması

- 3 milyon TL’nin üzerinde bir ciroya sahip, son yıllarda finansal performans anlamında yükselen bir grafik izliyor olması