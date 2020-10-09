Eylülde 536 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığının eylül ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eylülde 536 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 18 yurt içi satış ve teslim, 1 hariçte işleme izin, 128 vergi, resim ve harç istisnası belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 14 olarak gerçekleşti.