Fahiş fiyat artışına 100 bin TL ceza

Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik tedbirleri içeren yasa teklifine eklenen sürpriz düzenlemeyle fahiş fiyat uygulayanlara 100 bin TL’ye, stokçuluk yapanlara da 500 bin TL’ye kadar ceza kesilecek. Bunun takibini oluşturulacak “Haksiz Fiyat Değerlendirme Kurulu” yapacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve Genel Kurul’da görüşülen “Yeni Koronavirüs Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerini Azaltılması’na İlişkin Kanun Teklifi”nde radikal değişiklikler yapıldı. Parakende Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeler şöyle:

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacak.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacak.

Takip kurulu

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak.

Başkanlığını, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü’nün yapacağı Kurul: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen birer Genel Müdür, TOBB, TESK’ten birer üye, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsilen birer üye olmak üzere 13 üyeden oluşacak. Kararlar Ticaret Bakanlığı’nca uygulanacak.

Cezalar katlandı

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapanlara 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar ceza kesilecek. Bugüne kadar 10 bin TL’ye kadar ceza uygulanıyordu.

Stokçuluk yaparak tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Halen 50 bin TL’ye kadar ceza verilebiliyor. Cezaları uygulama yetkisi Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nda olacak.

Öte yandan bir başka değişiklikle kısa çalışma ödeneği uygulaması hızlandırılacak. Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde yapılan başvurular, uygunluk tespitleri hariç, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacak.