BİST119.353-1,19EURO6,550,02USD6,070,40ALTIN310,881,15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Faiz Mağdurları Derneği Başkanı Yıldırım'dan tüketicilere uyarı
    ABONE OL
    18.02.2020 - 17:19 | | AA

    Faiz Mağdurları Derneği Başkanı Yıldırım'dan tüketicilere uyarı

    Faiz Mağdurları Derneği Başkanı Aydın Yıldırım, kredi kartı kullanmayanlara taksitle satış imkanı sunan mağazalardan alışveriş yapmak isteyenleri, imzalayacakları sözleşmeler konusunda uyardı.

    Faiz Mağdurları Derneği Başkanı Yıldırım'dan tüketicilere uyarı

    Aydın Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taksitle satış yapan mağazaların borcunu ödeyemeyenlere uyguladıkları yüksek faizden mağdur olanlara yardımcı olmak amacıyla derneklerini 3 ay önce İzmir'de kurduklarını belirtti.

    Derneğin kuruluşunun ardından tüm Türkiye'den telefonlar aldıklarını aktaran Yıldırım, mağazaların yüksek faizlerle çok kişiyi mağdur ettiğini ve bu konuda yasal çalışma yapılmasını istediklerini söyledi.

    Tüketicileri uyaran Yıldırım, "Mağdur vatandaşlarımız, sözleşmelerde durumun farkına varmıyor. Tüketicilere tavsiyemiz, sözleşmeleri okusunlar. Özellikle küçük puntolarla yazılmış olanlar çok önemli. Tebligatlarını da okusunlar. Biz dernek olarak elimizden geleni yapacağız." dedi.

    Derneğin avukatı Hayrullah Çuhadaroğlu ise ilgili mağazaların yüksek faiz uygulayarak özellikle düşük gelir seviyesindeki tüketicileri mağdur ettiğini savundu.

    Türkiye'de yüksek faizden nemalanan bir sektör oluştuğunu kaydeden Çuhardaroğlu, "Yüzde 180'lere kadar faiz oranlarıyla karşılaştık. Burada vatandaşlara yardımcı olmak lazım. Derneğin etkisi çok büyük. Herhangi bir kar beklentisi yok. Derneğimiz tüketicilere yasal haklarını anlatıyor." diye konuştu.

    4 bin 800 liralık borç, 207 bin liraya çıktı

    Dernekten destek alan Yücel Sevinç ise kardeşinin 9 yıl önce, 4 bin 800 lira karşılığında bir mağazadan aldığı beyaz eşya ve mobilya nedeniyle ailecek mağdur olduklarını anlattı.

    Kardeşinin ödeyemediği borcunun 207 bin liraya kadar çıktığını ve haciz işlemi başlatıldığını belirten Sevinç, "Avukatımızla yargıya başvurduk. Mağazadan arayıp bize, 'Sizin 8 bin lira borcunuz var, 3 bin lira verin kapatalım' dediler. Bugün de arayarak, 'Borcunuz yok' diyorlar. Bizim gibi böyle sorunları yaşayan çok kişi var." dedi.

    81 ilde başladı! İstanbul'da et ve et ürünleri denetimiTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlatmıştı. Bugün ise İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde et ve et ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı. Denetlenen iş yerlerinden analiz için numune alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

    Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

    Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

    Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

    Burnuna fondöten mi sürdün!

    Burnuna fondöten mi sürdün!

    Sıradaki Haber