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    HaberlerEkonomi Haberleri Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrıldı
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    27.06.2020 - 16:01 | | DHA

    Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrıldı

    Karadeniz'de, ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını tamamlayan Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrılarak Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonuna hareket etti.

    Karadeniz'de, sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'dan kulelerinin montajı için 6 Haziran’da Trabzon Limanı’na demir atan Fatih Sondaj Gemisi’nin 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için tamamen söküldü. Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"in, Trabzon Limanı'nda sürdürülen montaj çalışmaları sona erdi. Trabzon Limanı’ndan römorkörler yardımıyla dün ayrılan Fatih Sondaj Gemisi açıkta pervanelerinin denize indirilmesi ve tanklara su alımı sonrası bugün hareket etti.

    Gemi, ilk sondaja 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak Fatih Sondaj Gemisi, deniz derinliği 2, sondaj derinliği ise yaklaşık 4 bin metrede arama faaliyeti yapacak.

    Fatih Sondaj Gemisi, ilk faaliyeti için Trabzon'dan ayrıldıHazırlıkları tamamlanan Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 konumunda ilk faaliyetini gerçekleştirmek için Trabzon Limanı'ndan hareket etti.
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