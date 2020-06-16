Fed bekleneni yaptı! Tarihi uygulama...

Fed, ekonominin belkemiğinin corona virüs salgınının yarattığı gerilim altında eğilmesinin önüne geçmek için dizayn ettiği Reel Ekonomi Kredi Programı'nı (Main Street Lending Program) uygulamaya soktu.

Program, salgın öncesinde iyi durumda olan, ancak şu anda istihdamını korumak ve operasyonlarını fonlamak için finansmana ihtiyaç duyan şirketleri hedef alıyor. Fed, programa katılan finansal kurumlar üzerinden 15 bine kadar çalışanı ve ciroları 5 milyar dolara kadar olan Amerikalı işletmelere 600 milyar dolar kredi sağlayacak.

Fed'in bu programı Boston Fed tarafından yürütülecek. Program özellikle Maaş Çeki Koruma Programı için çok büyük olarak nitelenen şirketlere kredi sunmayı hedefleyecek. Maaş Çeki Koruma Programı 500'den az çalışanı olan işletmeleri kapsıyordu.