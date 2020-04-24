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    HaberlerEkonomi Haberleri Fed, covid-19 kredilerinin kullanım detaylarını aylık açıklayacak
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    24.04.2020 - 00:03 | | AA

    Fed, covid-19 kredilerinin kullanım detaylarını aylık açıklayacak

    ABD Merkez Bankasının (Fed), yeni tip corona virüs (covid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için hayata geçirilen kredi programlarından faydalananları, kredi tutarlarını ve faiz oranlarını aylık olarak duyurmayı planladığını bildirdi.

    Fed, covid-19 kredilerinin kullanım detaylarını aylık açıklayacak

     

    Fed'den yapılan açıklamada, hane halkları ile işletmelere kredi akışını sağlamak ve ekonomik toparlanmayı desteklemek için uygulamaya konulan kredi programlarının detaylarına ilişkin kamunun kapsamlı bir şekilde bilgilendirileceği belirtildi.

    Finansal raporlama ile politika oluşturma sürecinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri temel alınarak raporlamanın yapılmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek amacıyla hayata geçirilen kredi programlarından faydalananlar, kredi tutarları ve faiz oranlarının yanı sıra her bir kredi için toplam maliyet, gelir ve ücret bilgileri gibi detayların paylaşılacağı aktarıldı.

    Açıklamada, söz konusu raporlamanın en az 30 günde bir yapılacağı kaydedildi.

    Bankanın açıklamasında görüşlerine yer verilen Fed Başkanı Jerome Powell, "Fed, bu zor zamanda ekonomiyi desteklemeye yönelik eylemlerimize ilişkin kamuoyuna ve Kongreye detaylı bilgi sağlayarak şeffaflık ve hesap verebilirlik taahhüdünde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

    Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.
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