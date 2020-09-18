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    HaberlerEkonomi Haberleri Fed faizi 2023’e kadar sıfıra yakın tutabilir
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    18.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Fed faizi 2023’e kadar sıfıra yakın tutabilir

    ABD Merkez Bankası (Fed), ülkedeki enflasyon merkez bankasının yüzde 2 olan hedefini geçene kadar faiz oranlarını sıfıra yakın tutacağını açıkladı.

    Fed faizi 2023’e kadar sıfıra yakın tutabilir

    İki gün süren para politikası toplantısının ardından önceki akşam kararını açıklayan Fed, bu sayede işten çıkarılan milyonlarca ABD’liyi istihdama katmayı planlıyor. Fed Başkanı Jerome Powell kararın ardından düzenlenen basın toplantısında yüzde 2 enflasyon hedefini ılımlı düzeyde aşma taahhütünün ekonomik faaliyetlerin desteklendiğini gösteren çok güçlü bir duruş olduğunu ifade etti.

    Reuters’ın haberine göre güncel Fed tahminlerinde merkez bankası yetkililerinden biri hariç tümü faizlerin 2022 sonuna kadar sıfıra yakın seviyede kalacağını öngördü. Ayrıca sadece dört yetkili faizlerin 2023’te yükseleceği tahmininde bulundu. Fed aynı zamanda 3 Kasım’da düzenlenecek ABD başkanlık seçimleri öncesinde son para politikası kararını açıklamış oldu.

    Ekonomideki toparlanmanın yavaş bir hızda gerçekleşeceğini ve toparlanmanın maliye politikası tarafından ek harcamalarla desteklenmesi gerekeceğine dikkat çeken Powell, merkez bankasının tahvil alımlarını artırmak gibi ek gevşeme adımlarını da değerlendirmeye devam ettiğini söyledi. Para politikası karar metninde yer alan ifadeler Fed’in artık ekonomideki dalgalanmayı durdurmaktan ziyade ekonomideki toparlanmayı hızlandırma politikalarına ağırlık vermeye başlayacağına işaret etti.

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