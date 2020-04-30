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    HaberlerEkonomi Haberleri Fed, kredi programının kapsamını genişletti
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    30.04.2020 - 19:07 | | AA

    Fed, kredi programının kapsamını genişletti

    ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında kredi opsiyonunu genişletirken, minimum kredi ölçeğini 1 milyon dolardan 500 bin dolara düşürdü.

    Fed, kredi programının kapsamını genişletti

     

    Fed'den yapılan açıklamada, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi akışını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Ana Cadde Borç Verme Programı'nın kapsamının genişletildiği bildirdi.

    Açıklamada, işletmelerden gelen talepler doğrultusunda, kredi opsiyonunun genişletilmesinin ve program kapsamında desteklenecek işletmelerin azami ölçeğinin artırılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

    Program kapsamında 3'üncü bir kredi opsiyonunun oluşturulduğu belirtilen açıklamada, 2 kredi opsiyonu için daha önce 1 milyon dolar olarak belirlenen minimum kredi ölçeğinin 500 bin dolara düşürüldüğü ifade edildi.

    Açıklamada, kredi almaya uygun işletme havuzunun da genişletildiğine işaret edilerek, yeni düzenlemeyle 15 bin kişiye kadar çalışana sahip ve yıllık geliri 5 milyar dolar olan işletmelerin programdan faydalanabileceği aktarıldı. Daha önce işletmelerde, 10 bin çalışan ve yıllık gelirin 2,5 milyar dolar olması şartı aranıyordu.

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