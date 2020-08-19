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    Haberler Ekonomi Haberleri FED toplantı tutanakları ne zaman açıklanacak? Küresel piyasaların gözü FED toplantı tutanaklarına çevrildi
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    19.08.2020 - 10:11 |

    FED toplantı tutanakları ne zaman açıklanacak? Küresel piyasaların gözü FED toplantı tutanaklarına çevrildi

    Küresel piyasalar bugün FED toplantı tutanaklarına gözünü dikti. 28-29 Temmuz tarihinde düzenlenen FED'in Açık Piyasa Komitesinine ilişkin tutanaklar yayımlanacak. Yayımlanacak olan tutanaklar ile FED'in gelecek dönem para politikaları hakkında ipuçları verecek olması nedeniyle Küresel Piyasaların gözü kulağı yatırımcıların odağında bulunuyor. Peki FED toplantı tutanakları saat kaçta açıklanacak?

    FED toplantı tutanakları ne zaman açıklanacak? Küresel piyasaların gözü FED toplantı tutanaklarına çevrildi

    FED toplantı tutanakları saat kaçta açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Küresel piyasakların merakla beklediği FED'in 28-29 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlanacak. Küresel piyasaların merakla beklediği tutanakların açıklanması ile FED'in ilerleyen dönemlerdeki para politikaları hakkında ipuçları beklentisiyle yatırımcılar kararın açıklanmasını bekliyor.

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

    10.00 Türkiye,haziran ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

    12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

    14.30 Türkiye, haziran ayı konut fiyat endeksi

    17.30 ABD, haftalık ham petrol stokları

    21.30 ABD, Fed toplantı tutanakları

    5 metre yüksekten dere yatağına düşen genç kız 1 saatte ikna edilerek kurtarıldıAntalya’da alkollü olduğu ileri sürülen genç kız, 5 metre yükseklikten kuru dere yatağına düşüp, hafif yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından sedyeye alınarak yukarı çıkarılan kız, hastaneye gitmeyi reddetti. Uzun uğraşlar sonucu ambulansa bindirilen kız, götürüldüğü hastaneye girmeden bölgeden ayrıldı.
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