FED toplantı tutanakları ne zaman açıklanacak? Küresel piyasaların gözü FED toplantı tutanaklarına çevrildi
Küresel piyasalar bugün FED toplantı tutanaklarına gözünü dikti. 28-29 Temmuz tarihinde düzenlenen FED'in Açık Piyasa Komitesinine ilişkin tutanaklar yayımlanacak. Yayımlanacak olan tutanaklar ile FED'in gelecek dönem para politikaları hakkında ipuçları verecek olması nedeniyle Küresel Piyasaların gözü kulağı yatırımcıların odağında bulunuyor. Peki FED toplantı tutanakları saat kaçta açıklanacak?
FED toplantı tutanakları saat kaçta açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Küresel piyasakların merakla beklediği FED'in 28-29 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlanacak. Küresel piyasaların merakla beklediği tutanakların açıklanması ile FED'in ilerleyen dönemlerdeki para politikaları hakkında ipuçları beklentisiyle yatırımcılar kararın açıklanmasını bekliyor.
PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye,haziran ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu
12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi
14.30 Türkiye, haziran ayı konut fiyat endeksi
17.30 ABD, haftalık ham petrol stokları
21.30 ABD, Fed toplantı tutanakları