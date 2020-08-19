FED toplantı tutanakları ne zaman açıklanacak? Küresel piyasaların gözü FED toplantı tutanaklarına çevrildi

FED toplantı tutanakları saat kaçta açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Küresel piyasakların merakla beklediği FED'in 28-29 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlanacak. Küresel piyasaların merakla beklediği tutanakların açıklanması ile FED'in ilerleyen dönemlerdeki para politikaları hakkında ipuçları beklentisiyle yatırımcılar kararın açıklanmasını bekliyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye,haziran ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, haziran ayı konut fiyat endeksi

17.30 ABD, haftalık ham petrol stokları

21.30 ABD, Fed toplantı tutanakları