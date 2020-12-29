MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Fed'den küçük ve orta ölçekli işletmeler için flaş karar
ABONE OL
29.12.2020 - 22:43 | | AA

Fed'den küçük ve orta ölçekli işletmeler için flaş karar

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının süresini 8 Ocak 2021'e uzattı.

Fed'den küçük ve orta ölçekli işletmeler için flaş karar

 

Fed'den yapılan açıklamada, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Ana Cadde Borç Verme Programı kapsamında kredileri işleme koymak ve finanse etmek için programın süresinde uzatmaya gidildiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce 31 Aralık'ta sona ermesi öngörülen programın süresinin 8 Ocak 2021'e kadar uzatıldığı kaydedildi.

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yola çıktıTürk Hava Yolları (THY), Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 3 milyon dozluk ilk partisinin yarın sabah icra edilmesi planlanan Pekin-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirileceğini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca umutlandıran tabloyu paylaştı: Kısıtlamalar sonuç veriyor

Son dakika: Bakan Koca umutlandıran tabloyu paylaştı: Kısıtlamalar sonuç veriyor

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Bursa'da korku dolu anlar! Ekipler oraya koştu

Bursa'da korku dolu anlar! Ekipler oraya koştu

Sıradaki Haber