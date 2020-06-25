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    25.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Fiber altyapının önemi anlaşıldı

    Serbest Telekomünikasyon İşletmeciler Derneği’nin (TELKODER) elektronik haberleşme sektöründeki 2019 yılı değerlendirme raporuna göre, telekom sektörü gelirleri 15.1 milyar TL oldu. Raporda fiber internetin önemi vurgulandı.

    Fiber altyapının önemi anlaşıldı

    TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci, eğitimden sağlığa, kültüre kadar hayatımızı internet ortamı üzerinden normalleştirdiğimizi anımsatarak, “Ülke olarak internetin önemini bir kez daha kavradığımız bu dönemde ve sonrasında fiber altyapının gelişimi kritik önem taşıyor. Bu noktada, artan veri trafiği de göz önüne alındığında fiber altyapımızı güçlendirmemiz şart.

    Ülkemizde bu alanda yatırım yapmak isteyen çok sayıda işletmecimiz bulunuyor. Fiber altyapının hızla ve yaygın olarak tüm ülkede tesis edilmesi için konunun bir devlet politikası olarak ele alınması gerekiyor. Bu politika doğrultusunda yatırım yapmak isteyen işletmecilerin önü açılmalı, fiber kablo döşemek isteyen işletmecilerden istenen yüksek ücretler yeniden ele alınmalı, bürokratik engeller ortadan kaldırılmalı, altyapı sadece birkaç firmanın inisiyatifine bırakılmamalı ve belediyelerin bugüne kadar yapmış oldukları fiber altyapı diğer işletmecilerin de kullanımına açılmalı” dedi. 

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