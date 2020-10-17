85,65BİST1.1931.04EURO9.310.19USD7.930.03ALTIN484.31-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Filyos Limanı'nda doğal gaz açıklaması öncesi hareketlilik
    ABONE OL
    17.10.2020 - 13:26 | | DHA

    Filyos Limanı'nda doğal gaz açıklaması öncesi hareketlilik

    Zonguldak açıklarındaki doğal gaz rezervi çalışmalarının karadaki merkezi Filyos Limanı'ndaki TPAO'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması öncesi hareketli anlar yaşanıyor.

    Filyos Limanı'nda doğal gaz açıklaması öncesi hareketlilik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinde yapacağı açıklama öncesi, doğal gaz arama çalışmalarının karadaki merkezi olan Filyos Limanı'nda bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) merkezinde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yakıt ikmali ve çeşitli çalışmalar için limana üs kuran TPAO, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

    TPAO'ya ait helikopter de Karadeniz üzerinde yaptığı uçuşun ardından limana iniş yaptı. TPAO merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması heyecanla bekleniyor.

    Ünlü menemenin tarifini verdi! Tek tek anlattıSamsun'un ünü sınırlarını aşan meşhur lezzeti Çakallı Menemeni, 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Meşhur menemen ustası Cengiz Toprak, ünlü lezzetin püf noktalarını verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eminönü Meydanı'nda güvercinleri ezen sanığa 2 yıla kadar hapis istemi

    Eminönü Meydanı'nda güvercinleri ezen sanığa 2 yıla kadar hapis istemi

    Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

    Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

    Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

    Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

    Bodrum'da uyuşturucu ticaretine 10 gözaltı

    Bodrum'da uyuşturucu ticaretine 10 gözaltı

    Sıradaki Haber