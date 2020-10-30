Finans Merkezi’ne Teknoloji üssü

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, güvenli bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecek. Faizsiz finans sisteminin ülke finans sistemindeki yeri güçlendirilecek. Finansal sektörün reel sektörün finansmanındaki etkinliği artırılacak ve reel sektörün sermaye piyasasından ve banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanması özendirilecek.



Borsa İstanbul Özel Pazar şirketlerine yapılan yatırımlar, belirli bir orana kadar, dönem kazancından düşülecek. Aracı kurumlar proje finansman fonu kurarak projeye dayalı menkul kıymet ihraç edebilecek. Şirketlerin halka açılmasına destek olacak vergisel teşvikler sağlanacak.



Kamusal ve özel nitelikli varlık ve projelere dayalı, ortaklık temelli menkul kıymet enstrümanları geliştirilecek.