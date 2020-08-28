BİST1.1090.00EURO8.730.39USD7.350.03ALTIN455.45-1.58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Finansal riski analiz edecek
    ABONE OL
    28.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Finansal riski analiz edecek

    Sermaye piyasalarında kurumsal uygulamalar ve yazılım alanında faaliyet gösteren MgaSoft Yazılım, web tabanlı firma değerleme ve finansal risk analizi programı Firdeg’i geliştirdi.

    Finansal riski analiz edecek

    Firdeg ile Borsa İstanbul’da işlem gören firmaların programda yer alan finansal verileri ile anında değerlemesi yapılabilecek, Borsada işlem görmeyen kurumların finansal verilerini de programa aktararak değerleme yapmak mümkün olacak. Firdeg bu programla yatırımcılar, değerleme uzmanları, mali müşavirler, denetçiler, firma yöneticileri ve ortaklardan oluşan geniş bir kitlenin ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor.

    Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Yunanistan ortamı germeye çalışıyor’

    ‘Yunanistan ortamı germeye çalışıyor’

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    KBB’nin ilk şehidi

    KBB’nin ilk şehidi

    Sıradaki Haber