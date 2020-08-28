Finansal riski analiz edecek

Firdeg ile Borsa İstanbul’da işlem gören firmaların programda yer alan finansal verileri ile anında değerlemesi yapılabilecek, Borsada işlem görmeyen kurumların finansal verilerini de programa aktararak değerleme yapmak mümkün olacak. Firdeg bu programla yatırımcılar, değerleme uzmanları, mali müşavirler, denetçiler, firma yöneticileri ve ortaklardan oluşan geniş bir kitlenin ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor.