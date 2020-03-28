Fırsatçıların hesaplarına inceleme

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, Kovid-19 salgınının ardından bazı temel ihtiyaç ürünlerine yönelik fırsatçılık yapan firmalara ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Bakanlık bünyesinde kurulan şikayet merkezinin, stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele kapsamındaki süreci tamamladığını aktaran Albayrak, paylaşımında, “MASAK, 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelendi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız” ifadesine yer verdi.



Albayrak’ın paylaşımında, söz konusu incelemeler kapsamında yurt içine yönelik 204 milyon liralık bankacılık işlemi ile yurt dışına yönelik 370 milyon liralık satış tespit edildiği, 327 kişinin işlem hacminin yüksek bulunduğu, hazırlanan dosyaların Ankara ve İstanbul Cumhuriyet başsavcılıklarına iletildiği belirtildi.



Esnafa ‘şart’ yok



Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Esnaf Destek Paketi”ne ilişkin yanlış bilgiler içeren sosyal medya paylaşımları konusunda uyarıda bulundu. Uyarıda, esnaf destek paketinden yararlanmak için daha önce KOSGEB kredisi kullanmamış olmak, SGK, vergi dairesi veya üçüncü kişilere haciz ya da borç kaydı bulunmamak, kredi çekecek kredibiliteye (1300 üstü) sahip olmak ve ticari sicile üye olan herhangi bir işletmeye ortaklığı bulunmama gibi şartlar arandığı yönündeki paylaşımların doğru olmadığı vurgulandı.