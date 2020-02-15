Fırsatçıların maskesi düşüyor

Koronavirüs salgınının ardından maskeye talep artınca bu ürünün fiyatında da kimi satış noktalarında ani yükselişler gözlendi. Konuya ilişkin şikayetlerin Reklam Kurulu’nda görüşüleceğini açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kurulun haksız fiyat artışı saptaması durumunda 10 bin lira ile 104 bin lira arasında para cezası vereceğini söyledi.



Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen iş forumunun ardından gazetecilerle bir sohbet toplantısı düzenleyen Bakan Pekcan, gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaptı ve soruları yanıtladı. Maske konusunun Sağlık Bakanlığı’nın denetim alanına girdiğini vurgulayan Pekcan, “Beş katına kadar fiyat artışı yapanlar var deniyor” şeklinde konuştu. Pekcan şunları söyledi:



“Denetimler sonucunda yüksek fiyat uygulaması tespit edilenler Reklam Kurulu’na geliyor. Reklam Kurulu toplandıktan, karar verdikten sonra ceza uygulanıyor. Haksız fiyat uygulayanların 10 bin ile 104 bin lira arasında cezası var. Yani birkaç kez yapmışsa bunu birkaç kez ödeyecek anlamına geliyor.”



80 bin şikayet



Vatandaşların tüm ürünlerde haksız fiyat artışına yönelik tespitlerini kendilerine bildirebileceklerini kaydeden Pekcan bu amaçla bir mobil uygulama hazırladıklarını da hatırlattı. Pekcan, “Bizim haksız fiyat artışı (HFA) mobil uygulamamız var. Buradan da anında fiyatının fotoğrafını çekip bu mobil sistem üzerinden bize gönderebilir. Bakanlık olarak onu inceleyip o tüketiciye geri dönmek durumundayız mobil uygulama sistem üzerinden. Şu önlemi aldık, şu cezayı kestik, şunu yaptık diye geri bildirim yapıyoruz” dedi.



Alo 175 hattının da bu amaçla açıldığını hatırlatan Pekcan, “Alo 175’e gelen şikayet sayısı 1 Ocak 2020 itibarıyla 80 bin 346. Haksız fiyat artışlarından kesilen ceza, 2019’da 4.9 milyon TL” bilgisini verdi.



Çin’den gelen posta torbası %90 azaldı



Koronavirüs nedeniyle Çin ekonomisinin yüzde 1-2 daralmasının beklendiğini, bu daralmanın dünya ekonomisine de yüzde 1 küçülme olarak yansıyabileceğini kaydeden Pekcan, “Yakın coğrafyamızdaki taleplerde sapmalar beklenebilir” dedi. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından kuru yüzeylerde virüsün birkaç saatten fazla yaşamadığı yönünde açıklama yapıldığı halde kargo trafiğinin yavaşladığını belirten Pekcan, “Çin’den gelen günde 300 adet günlük posta torbası şu anda günlük 30’a torbaya düştü. İnsanlar imtina ediyor” diye konuştu.



İngiltere ile STA AB’ye paralel



Brexit’in ardından Türkiye’nin İngiltere ile serbest ticaret anlaşması (STA) imzalaması önem kazandı. Aksi halde Türkiye’nin bu ülkeye ihracatının yüzde 70’inin (14 milyar dolar) riske gireceği hesaplanıyor. Pekcan bu konuyla ilgili olarak, “Brexit 31 Ocak’ta artık devreye girdi, geçiş sürecini tamamlıyor. AB, İngiltere ile bir serbest ticaret anlaşması imzalayacak. Biz o görüşmelere Türkiye olarak katılamıyoruz, ama o görüşmeye paralel aynı anda bizim de STA’mız yürürlükte olacak” açıklamasını yaptı. 27 Şubat’ta İngiliz heyetin Türkiye’ye geleceğini belirten Pekcan, “Muhatabım bakandan randevu talep ettim, onu aldığım zaman yol haritamızı çizeceğiz” dedi.





TİM’den Çin’e tıbbi yardım

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), koronavirüsün etkilediği Çin’e 200 bin koruyucu maske, dezenfektan, eldivenden oluşan tıbbi malzeme gönderdi. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Dost elimizi uzattık” dedi.



3 bin firmayı ziyaret edip ‘Haydi ihracata’ diyecekler



İl bazında potansiyel ihracatçı çalışması yaptıklarını, 20 ilde 3 bini aşkın firmanın potansiyeli olduğu halde ihracat yapmadığını tespit ettiklerini belirten Bakan Ruhsar Pekcan, şunları söyledi:



“Firmalarımızın bundan haberi yok. Sonra gideceğiz o firmaların kapısını çalıp, ‘Gel bakalım, sen neden ihracatçı değilsin, senin neye ihtiyacın var, sana biz ne yapabiliriz?’ diyeceğiz. Bu çalışmayı da şimdi 81 ile yayacağız.”