Fırsatçılık yapana en ağır ceza kesilir

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hükümet ve kurumlar tarafından alınan tedbirlere dikkat çekerken, bu süreçte ‘fırsatçılık’ yapanları ise sert bir dille uyardı.

“Cezalar krizin şiddetiyle doğru orantılı olacak” diyen Küle, yaş meyve ve sebze piyasanın her aşamasını takipte olduklarını ve fiyat artışına neden olacak bir gelişme yaşanmadığını vurguladı.

Küle, yaptığı uyarıda, “Normal zamanlarda tahammül edemeyeceğimiz bu tür uygulamaları bu dönemde evleviyetle cezalandıracağımızı ve bu cezaların ve süreçlerin krizin şiddetiyle doğru orantılı olacağını bilmeliler” dedi.

‘Yapay bir kıtlık’

Birol Küle, Kovid 19 salgını ve hayatımıza etkilerinin bugünlerde en önemli endişemiz olduğunu hatırlatırken, bu süreçte başta sağlık çalışanları olmak üzere kurum ve kuruluşların en büyük görevinin de bu salgının en az hasarla atlatılmasını temin etmek ve vatandaşların güvenini korumak olduğunu söyledi. Hastalığın Çin’de ortaya çıktığı ilk günden bu yana Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önderliğinde kurumların tam bir eşgüdüm içinde çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yapan Küle, “Bu süreçte devlet kurumlarımızın ve bizzat vatandaşlarımızın yanı sıra, özel sektörümüz, küçük esnafımız da milli birlik duygusuyla büyük fedakarlıklar yapıyor. Lakin beni rahatsız eden bir konu var ve maalesef bu konuda halen suiistimaller devam ediyor” dedi.

3 gün önce Rekabet Kurumu tarafından yapılan ve yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere gıda piyasasında fırsatçıları cezalandıracaklarını ifade ettikleri açıklamayı hatırlatan Küle, şöyle devam etti:

“Anlaşılan bazı taraflarca bu uyarımız çok iyi algılanamadı. Biz her gün ürün bazında çiftçimizden son tüketiciye giden tedarik zincirinde fiyattaki değişimi izliyoruz. Tarlada, serada bir fiyat artışı yok, arzda bir azalma yok. Akaryakıt maliyeti mi arttı? Depolama masrafı mı arttı? İşgücü maliyeti mi arttı? Bunların hepsine cevabımız hayır.

Demek ki arz değer zincirindeki aktörler ölçüsüz fiyat artışları yoluyla ‘yapay bir kıtlık’ yaratıyorlar. Normal zamanlarda tahammül edemeyeceğimiz bu tür uygulamaları bu dönemde evleviyetle cezalandıracağımızı ve bu cezaların ve süreçlerin krizin şiddetiyle doğru orantılı olacağını bilmeliler.”

‘Hesap soracağız’

Ciddi bir mücadele döneminden geçildiğini kaydeden Küle, “Böyle bir dönemde alçakça fırsatçılık yapanlara, vatandaşlarımız zor durumdayken hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmadan fahiş zamlar yapanlara göz yumarsak görevimizi yapmamış oluruz, bunun hesabını ilgililerden sormazsak biz hesap verememiş oluruz” dedi.

En üst ceza verilecek

Bugün yapılacak haftalık kurul toplantısında yaş meyve sebze fiyatlarıyla ilgili soruşturmalarını karara bağlayacaklarını vurgulayan Küle, “Rekabet Kanunu kapsamında verilebilen cezalar çok açık. Ancak Kurul’un ceza oranıyla ilgili takdir hakkı var ve üst orandan bu cezalara hükmedebileceğimizi hatırlatmalıyım. Son aldığımız kararlar ile verdiğimiz yüz milyonlara çıkan cezalar var.

Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız ve en ağır cezaları verip bu kişi ve teşebbüsleri kamuoyuna ilan etmekten ve böylece bir iktisadi aktörün belki en büyük varlığı olan saygınlığını da sorgulatmaktan imtina etmeyeceğiz. İşini düzgün yapan, piyasaya arzı devam ettiren, hak ettiği karı elde eden kimseyle sorunumuz yok, ancak fırsatçılık yapanların kapısı elbet çalınacak” dedi.