BİST91.5280EURO7,090,37USD6,400,06ALTIN335,170,42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Fitch, ABD'nin notunu teyit etti
    ABONE OL
    27.03.2020 - 07:23 |

    Fitch, ABD'nin notunu teyit etti

    Fitch, ABD'nin kredi notunu AAA olarak teyit etti.

    Fitch, ABD'nin notunu teyit etti

    Fitch Ratings, ABD'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu 'durağan' görünüm ile AAA olarak teyit etti.

    Fitch yaptığı açıklamada, ABD'nin kredi notunun ekonominin büyüklüğü, yüksek kişi başına gelir ve dinamik iş yapma ortamı gibi ülkenin yapısal olarak güçlü tarafları tarafından desteklendiğini belirtti.

    Açıklamada, ABD Doları ihraç edebilir olmanın da ABD'ye fayda sağladığını belirten Fitch, ABD'nin borç toleransının diğer AAA notuna sahip ülkelere göre daha yüksek olduğunu değerlendirdiklerini de vurguladı.

    KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma mesajları: Yeni resimli - yazılı, anlamlı, hadisli, kısa - uzun Cuma mesajı seçenekleri

    Cuma mesajları: Yeni resimli - yazılı, anlamlı, hadisli, kısa - uzun Cuma mesajı seçenekleri

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    Trabzon mebusu suikasta uğradı

    Trabzon mebusu suikasta uğradı

    Sıradaki Haber