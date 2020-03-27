Fitch, ABD'nin notunu teyit etti

Fitch Ratings, ABD'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu 'durağan' görünüm ile AAA olarak teyit etti.

Fitch yaptığı açıklamada, ABD'nin kredi notunun ekonominin büyüklüğü, yüksek kişi başına gelir ve dinamik iş yapma ortamı gibi ülkenin yapısal olarak güçlü tarafları tarafından desteklendiğini belirtti.

Açıklamada, ABD Doları ihraç edebilir olmanın da ABD'ye fayda sağladığını belirten Fitch, ABD'nin borç toleransının diğer AAA notuna sahip ülkelere göre daha yüksek olduğunu değerlendirdiklerini de vurguladı.