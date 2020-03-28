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    HaberlerEkonomi Haberleri Fitch İngiltere'nin notunu düşürdü
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    28.03.2020 - 07:44 | | AA

    Fitch İngiltere'nin notunu düşürdü

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA" seviyesinden "AA-" seviyesine indirdi, görünümünü "negatif" olarak belirledi.

    Fitch İngiltere'nin notunu düşürdü

    Kuruluştan yapılan açıklamada, kredi notundaki düşüşün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İngiltere'nin kamu maliyesindeki önemli zayıflamayı ve mali gevşeme durumunu yansıttığı ifade edildi.

    Not indiriminin Kovid-19 salgınının İngiltere ekonomisindeki yakın dönemdeki ekonomik hasarı da yansıttığı belirtilen açıklamada, Brexit sonrası İngiltere-AB ticaret ilişkilerindeki belirsizliğin de etkili bunda olduğu aktarıldı.

    Açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun "AA" seviyesinden "AA-" seviyesine düşürüldüğü, görünümünün ise "negatif" olarak belirlendiği kaydedildi.

    Ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasında (GSYH) bu yıl yüzde 4'e yakın bir düşüşün beklendiğinin aktarıldığı açıklamada, 2021'de ise yaklaşık yüzde 3'lük keskin bir toparlanma olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

    Açıklamada, Kovid-19 salgınını kontrol altına almaya yönelik gerekli politika yanıtlarının ülkenin borç oranında artışa neden olabileceği ve bunun da kamu maliyesindeki bozulmayı hızlandırabileceği bildirildi.

    Fitch'in açıklamasında, geçen yıl yüzde 84,5 seviyesinde olan genel devlet borcunun 2020'de yüzde 94'e ve 2021'de yüzde 98'e yükseleceği belirtildi.

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