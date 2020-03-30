Fitch, İngiltere'nin notunu düşürdü

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu 'AA'dan 'AA-'ye çekildi.

Kredi notundaki düşüşün nedeni olarak koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'nin kamu maliyesindeki önemli zayıflamayı ve mali gevşeme gösterildi.

İndirimde Brexit sonrası İngiltere-AB ticari ilişkilerindeki belirsizliğin de etkili olduğu kaydedildi.

Fitch, İngiltere'de bu yıl büyümenin yüzde 4'e yakın bir düşüş göstereceğini, gelecek yıl yüzde 3'lük keskin bir toparlanma olabileceğini düşünüyor.

Kredi notunun görünümünü 'Negatif' olarak devam edecek. Ülke notuyla beraber İngiltere Merkez Bankasının da(BoE) notu aynı seviyede aşağı çekildi.