Fiziksel ve dijital mağaza bir arada

DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Pandemi dijital dönüşüm yolculuğumuza hız kattı. Perakende sektörü dinamikleri hızla dijital dünyaya doğru evriliyor. Biz de müşterilerimize hem fiziksel hem de dijital deneyim yaşayabilecekleri hem de ‘Güvende Kal’acakları deneyimler sunmayı sürdürüyoruz. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz ilk akıllı mağazamızı takiben, şimdi de fijitalleşme stratejimizin çıktısı olan DeFacto Fijital Akıllı mağaza konseptinin ilkini İstanbul Torium AVM’de

açtık” dedi.