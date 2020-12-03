03.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Fiziksel ve dijital mağaza bir arada
DeFacto, akıllı mağazadan sonra fiziksel ve dijital deneyimi bir araya getiren ‘fijital akıllı mağaza’ konseptini duyurdu. İstanbul’da Torium AVM’de müşterilerine bu hizmeti sunan marka, dijital ekranlar üzerinden gerçekleştirilen alışveriş deneyimi ile online alışveriş kolaylığını mağazalara taşıyor.
DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Pandemi dijital dönüşüm yolculuğumuza hız kattı. Perakende sektörü dinamikleri hızla dijital dünyaya doğru evriliyor. Biz de müşterilerimize hem fiziksel hem de dijital deneyim yaşayabilecekleri hem de ‘Güvende Kal’acakları deneyimler sunmayı sürdürüyoruz. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz ilk akıllı mağazamızı takiben, şimdi de fijitalleşme stratejimizin çıktısı olan DeFacto Fijital Akıllı mağaza konseptinin ilkini İstanbul Torium AVM’de
açtık” dedi.
İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.