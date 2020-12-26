MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Flaş taksit kararı! Televizyon, beyaz eşya, mobilya, altın...
ABONE OL
26.12.2020 - 11:37 | | AA

Flaş taksit kararı! Televizyon, beyaz eşya, mobilya, altın...

Gelen son dakika haberine göre, Ticaret Bakanlığı, televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyum satışlarında taksit sayılarını düşürdü.

Flaş taksit kararı! Televizyon, beyaz eşya, mobilya, altın...

Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar yeniden düzenlendi.

Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 6 aydan 4 aya çekildi. Tablet bilgisayar satışları için süre 6 ay olarak devam edecek. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında daha önce 18 olan taksit sayısı sınırı 12'yi geçemeyecek. Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sayısı 18 olarak uygulanmaya devam edecek.

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi daha önce 8 ayı geçemezken, bu süre 6 aya çekildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da 18 Aralık'ta söz konusu harcamalara ilişkin kredi kartı taksitlendirme sürelerinin düşürüldüğünü duyurmuştu.

"Ben de memur çocuğuyum"Antalya’da uygulama noktasında polisin, ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetine bir süre önce alkolden alı konulan sürücü yine alkollü araç kullanmaktan yakalanırken polise, "Ben de memur çocuğuyum abi sizleri seviyorum" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Van'da korkutan deprem

Son dakika! Van'da korkutan deprem

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Yürek sızlatan görüntü! Feci şekilde can verdi

Yürek sızlatan görüntü! Feci şekilde can verdi

Sıradaki Haber