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27.12.2020 - 17:50 | | DHA

Forbes, 2020 yılında ölen milyarderlerin listesini yayınladı

Ekonomi çevrelerinin ilgiyle takip ettiği Forbes dergisi, 2020 yılında vefat eden milyarderlerin listesini yayınladı. Dergi, 16 milyarderin hayatını kaybettiğini açıklarken, ölüm sebeplerinin başında koronavirüs salgını olduğuna dikkat çekti.

Forbes, 2020 yılında ölen milyarderlerin listesini yayınladı

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2020 yılı vefat eden milyarderler listesini yayınladı. Listede, 2020 yılının Ağustos ayında hayatını kaybeden 2.6 milyar dolar değerindeki servetiyle medya patronu Sumner Redstone ilk sırada bulunuyor. 97 yaşında hayatını kaybeden Redstone’un sahip olduğu medya şirketleri arasında CBC televizyonu ve MTV müzik kanalı yer alıyor. Listenin ikinci sırasında ise, Güney Koreli iş adamı Lee Kun-hee yer alıyor.

17.3 milyar dolar değerindeki servetiyle 78 yaşında Ekim ayında hayatını kaybeden Kun-hee, 1987 yılından itibaren ailesinin sahibi olduğu Samsung’u yönetiyordu. Aralık ayında 82 yaşında hayatını kaybeden Suriyeli milyarder, Joseph Safra’nın 23.2 milyar dolarlık serveti bulunuyordu. Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren Safra, Brezilya’da en büyük 8’inci ve İsviçre’de J. Safra Sarasin bankasının sahibiydi. Tarım devi Cargill’i dünya çapında büyüten Whitney MacMillan, Mart ayında 90 yaşında hayatını kaybetti ve serveti 5.1 milyar dolar olarak açıklandı.

ÇOĞU MİLYARDERİN ÖLÜM SEBEBİ KORONAVİRÜS

Öte yandan Forbes, milyarderin çoğunun ölüm nedeninin dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

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