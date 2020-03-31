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Åžirketten Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'na (KAP) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada iÅŸe ara verme nedeniyle iÅŸ akdi feshi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmediÄŸi belirtildi.

Ford Otosan'dan 19 Mart gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kocaeli ve EskiÅŸehir FabrikalarÄ±nda Ã¼retime 2 hafta ara verildiÄŸi duyuruldu.

Ford Otosan'Ä±n 19 Mart aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Avrupada ticaretin durmasÄ± ve Ã¼lkelerin karantinaya girmesi birÃ§ok markanÄ±n Ã¼retimini ve satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± durdurmasÄ±na sebep olmuÅŸtur. TÃ¼m bu geliÅŸmelerle birlikte, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸ ve toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± tedbirlere paralel olarak Ã¼retim operasyonlarÄ±mÄ±zla ilgili de bazÄ± kararlar almÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z. Bu bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda; Kocaeli ve EskiÅŸehir FabrikalarÄ±mÄ±zda Ã¼retim operasyonlarÄ±mÄ±za 2 hafta boyunca ara verilmiÅŸtir. Bu kapsamda; GÃ¶lcÃ¼k FabrikamÄ±zdaki Custom hatlarÄ±nda Ã¼retim Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na, 19 Mart PerÅŸembe gÃ¼n sonu itibarÄ±yla, GÃ¶lcÃ¼k FabrikamÄ±zda Transit hatlarÄ±nda ve YenikÃ¶y FabrikamÄ±zda Ã¼retim operasyonlarÄ±na ise 21 Mart Cumartesi gÃ¼nÃ¼ sonu itibarÄ±yla, Ford Trucks kamyon ve Ã§ekicileri ile motor ve motor sistemleri Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸtiren EskiÅŸehir FabrikamÄ±zda ise Ã¼retim operasyonlarÄ±na 21 Mart Cumartesi gÃ¼n sonu itibarÄ±yla 2 hafta ara verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denilmiÅŸti.Â