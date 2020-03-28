Ford Otosan yüz maskesi üretecek

Şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ardından Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde kritik rol oynayan sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik yüz maskesi yapacak.



Açık kaynaktan alınan ancak tasarımı Ford Otosan tarafından iyileştirilen yüz maskesi, benzerlerinden farklı olarak, 150 derecelik bir açıyla yüzün tamamını korurken, ön camı özel olarak geliştirilen PET veya PETG malzemeden kesilerek üretilecek.



Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, maskelerin seri üretiminin yan sanayi ile birlikte Ford Otosan’ın geliştirdiği kalıpla yapılacağını belirterek, “Çok kısa zamanda on binlerce üretebilecek duruma geldik” dedi.