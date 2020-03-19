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    HaberlerEkonomi Haberleri Ford ve GM üretimi durdurdu
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    19.03.2020 - 07:36 |

    Ford ve GM üretimi durdurdu

    Ford Motor ve General Motors (GM) Kuzey Amerika'daki üretim tesislerini geçici olarak kapatıyorlar.

    Ford ve GM üretimi durdurdu

    Avrupalı ve Japon üreticilerin ardından ABD'nin iki büyük araç üreticisi General Motors ve Ford Motor da corona virüsün yayılmasının engellenmesi çabaları çerçevesinde Kuzey Amerika'da bulunan üretim tesislerini 30 Mart'a kadar kapatma kararı aldılar.

    Ford Motor, ABD, Kanada ve Meksika'da bulunan fabrikalarında üretimi bu sabah itibariyle durduracak.

    General Motors da üretimi en azından 30 Mart'a kadar durdurduklarını, 30 Mart sonrasında üretime başlamayı haftalık olarak gözden geçireceklerini ifade etti.

    Bu arada Ford Motor ve GM, atıl durumdaki tesislerinde corona virüs salgını ile mücadelede ihtiyaç duyulabilecek tıbbı ekipmanların, özellikle suni solunum cihazlarının üretimi için Trump yönetimi ile görüşmeler yürütüyorlar.

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