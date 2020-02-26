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    HaberlerEkonomi Haberleri Fuar ve kongrelere virüs rötarı
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    26.02.2020 - 07:00 | | Hanife BAŞ

    Fuar ve kongrelere virüs rötarı

    Korona virüs salgını dünyada fuar ve kongreleri de vuruyor. Peş peşe birçok fuar ve kongre iptal edilip ya da ertelenirken, bunlara yenileri de ekleniyor.

    Fuar ve kongrelere virüs rötarı
    Hanife BAŞ

    Bugüne kadar onlarca ticari etkinlik virüs nedeniyle iptal edilirken, ekonomik kayıp da milyon dolarları buldu. Çin ve Uzakdoğu’dakiler başta olmak üzere virüs korkusu bütün dünyadaki ticari etkinlikleri vuruyor. En büyük iptal İspanya’da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kogresi (Mobile World Congress) oldu. Bu ertelemeden şehrin zararı 500 milyon euro’yu buldu.

    İptal ya da erteleme

    İptal edilen bazı ticari etkinlikler şöyle: 11-16 Şubat’ta düzenlenecek olan Singapur Airshow, 21-23 Şubat Singapur Seyahat Acenteleri Birliği’nin (NATAS) düzenlediği seyahat fuarı mayısa ertelendi. 19-20 Şubat’ta Çin Emtia Pazarları Forumu. 25-27 Şubat’taki madencilik fuarı China Iron Ore 2020. Fuar 30 Haziran’a ertelendi. 1-4 Mart’ta düzenlenecek olan Doğu Çin İthalat ve İhracat Fuarı ileri bir tarihe ertelendi.

    3-6 Mart’ta Singapur’da düzenlenecek Food&Hotel Asia ticari şovu temmuz ayına ertelendi. Şangay’da 4-6 Mart’ta düzenlenecek LNG&Gas Uluslararası Fuar ve Zirvesi ertelendi. Yeni tarihini açıklayacak. 19-21 Mart’ta Hong Kong’da düzenlenecek ünlü sanat fuarı Art Basel de iptal edildi. Finans teknolojileri konusunda önemli bir buluşma olan Money 20/20 Asia, 24-26 Mart’ta Singapur’da düzenlenecekti. 25-27 Ağustos’a ertelendi. Pekin’de, 21-20 Nisan’da düzenlenecek olan Beijing Motor Show şu anda açıklanmayan bir tarihe ertelendi. Çin’deki bütün fuar ve kongreler ya iptal edildi ya da ertelendi.

    Video konferans patladı

    Korona virüs salgını video konferansa talebi artırdı. İptal edilen konferans ve ürün tanıtımları internet ortamında yapılmaya başlandı. Pek çok insanın seyahat etmek istememesi nedeniyle şirketler toplantılarını video konferansla gerçekleştiriyor. Video konferansla aynı anda pek çok yerle iletişime geçerek görüntülü ve sesli olarak iletişim kurmak mümkün. Bu sektörde faaliyet gösteren firmalar video konferans sistemlerin şirketlerin ilgisinin arttığını da belirtiyor. İnternetten ürün tanıtımları da revaçta. Mobil Dünya Kongresi’nin iptal edilmesi üzerine Huawei ve Honor yeni cihaz tanıtımlarını internetten canlı yayınla tanıttı.

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