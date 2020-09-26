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    26.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Galaxy fanları için yeni cep telefonu

    Samsung, Galaxy S deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmak için Galaxy hayranlarının en sevdiği özellikleri bir araya getirdiği yeni Galaxy S20 Fan Edition (FE) akıllı telefonunu tanıttı. Profesyonel düzeyde kamera, yeni ve canlı renkler ile gelen telefonun fiyatı 6 bin 499 TL olarak açıklandı

    Galaxy fanları için yeni cep telefonu

    Telefonun özellikler arasında Süper Akıcı ekran kaydırma, yapay zekâ destekli kamera, gelişmiş çip seti, hızlı bağlantı, uzun saatler yeten pil gücü ve artırılabilir depolama yer alıyor. 6.5 inç ekran, 4.500 mAH’lık pil, arkada 12, 12 ve 8 MP’lik üçlü kamera, önde 32 MP’lik selfie kamerası bulunuyor. 6 GB Ram ve 128 GB’lik dahili depolama alanı var. Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Galaxy S20 FE ile Galaxy S serisi deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. S serisinin özelliklerini bu cihazımızda da kullanıcılara sunuyoruz” dedi.

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