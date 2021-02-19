Garanti BBVA bankacılıkta yeni normale hazırlandı

Garanti BBVA’dan yapılan açıklamaya göre, yakında yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasal düzenlemeyle birlikte, kolay bankacılık hizmeti almak isteyenler Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirdikten sonra “Müşterimiz Olun” adımlarını tamamlayarak kolayca banka hesabı açabilecekler. Yeni uygulama kapsamında kullanıcılar, Garanti BBVA Mobil üzerinden gerekli bilgileri doldurduktan sonra, yeni çipli kimlik kartının ön ve arka yüzeyinin fotoğrafını çekiyor. NFC teknolojisi ile kimliğini telefonun arkasına temas ettirerek taratan kullanıcı yüz biyometrisi ile doğrulamasını da gerçekleştirdikten sonra kimlik tespiti için görüntülü görüşme aracılığıyla müşteri temsilcisine bağlanıyor. Müşteri temsilcisi kimlik tespitini gerçekleştirince banka şubesine gitmeden müşteri olunabiliyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Uzaktan müşteri olma sürecini tamamıyla dijitalleştiren bu son adım bankacılıkta salgının tetiklediği hızlı değişimin önemli bir aşaması. 2019’da mobil uygulamamız üzerinden başlattığımız uzaktan müşteri olma sürecini, yasal mevzuatla birlikte artık tamamen dijital olarak sunacağız” dedi.