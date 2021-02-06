Garanti BBVA’dan 416 milyar TL destek geldi
Türkiye Garanti Bankası 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, 2020 yılı net kârı 6 milyar 385 milyon 163 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 540 milyar 912 milyon 805 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 415 milyar 799 milyon 688 bin TL’ye ulaştı.
Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “2020, öncelikle çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlığına odaklandığımız bir yıl oldu. Yaşanan zorluklara rağmen, Garanti BBVA olarak yılı hem finansal hedeflerimiz, hem stratejik performans göstergelerimiz açısından başarıyla geride bıraktık” dedi.
Reel sektörle büyüme
Bugüne kadar hiç tecrübe edilmeyen olağanüstü şartlarda, hem tüzel hem bireysel kaynaklı ciddi bir kredi büyümesine şahit olduklarını dile getiren Baştuğ şunları söyledi:
“Bankamız bu yılı yüzde 33’ün üzerinde TL kredi büyümesiyle bitirdi. Özellikle yüzde 40 seviyelerinde TL ticari kredilerdeki büyüme, yıla damga vurdu. Bankamız bir kez daha reel sektörle beraber olağanüstü koşullarda sağlıklı büyüyebileceğini göstermiş oldu. Önümüzdeki dönemde, müşterilerimizin güvenilir finansal ortakları olma hedefiyle, ihtiyaç ve taleplerini en iyi şekilde karşılamak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu ekonomik toparlanma ortamında, ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve sağlıklı, sağlam bir tabanda genişlemesi hedefleri doğrultusunda büyüme politikamız devam edecek.”