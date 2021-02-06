Garanti BBVA’dan 416 milyar TL destek geldi

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “2020, öncelikle çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlığına odaklandığımız bir yıl oldu. Yaşanan zorluklara rağmen, Garanti BBVA olarak yılı hem finansal hedeflerimiz, hem stratejik performans göstergelerimiz açısından başarıyla geride bıraktık” dedi.

Reel sektörle büyüme

Bugüne kadar hiç tecrübe edilmeyen olağanüstü şartlarda, hem tüzel hem bireysel kaynaklı ciddi bir kredi büyümesine şahit olduklarını dile getiren Baştuğ şunları söyledi:

“Bankamız bu yılı yüzde 33’ün üzerinde TL kredi büyümesiyle bitirdi. Özellikle yüzde 40 seviyelerinde TL ticari kredilerdeki büyüme, yıla damga vurdu. Bankamız bir kez daha reel sektörle beraber olağanüstü koşullarda sağlıklı büyüyebileceğini göstermiş oldu. Önümüzdeki dönemde, müşterilerimizin güvenilir finansal ortakları olma hedefiyle, ihtiyaç ve taleplerini en iyi şekilde karşılamak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu ekonomik toparlanma ortamında, ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve sağlıklı, sağlam bir tabanda genişlemesi hedefleri doğrultusunda büyüme politikamız devam edecek.”