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    01.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Garanti BBVA’dan 6.2 milyar net kâr

    Türkiye Garanti Bankası’nın 31 Aralık 2019 tarihli konsolide finansal tablolarına göre 2019 yılı net karı, 6 milyar 241 milyon 390 bin TL oldu.

    Garanti BBVA’dan 6.2 milyar net kâr

    Bankadan yapılan açıklamaya göre, aktif büyüklüğü 428 milyar 554 milyon 148 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 321 milyar 964 milyon 117 bin TL’ye ulaştı.

    Hedef reel sektör

    Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti, aktiflerin yüzde 65’i mevduatlar ile fonlanıyor. Müşteri mevduat tabanı yıllık yüzde 15 büyümeyle 274 milyar 608 milyon 574 bin TL oldu. Konsolide sermaye yeterlilik oranı yüzde 17.8, öz kaynak karlılığı yüzde 12.4, aktif karlılığı ise yüzde 1.5 seviyelerinde gerçekleşti.

    Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, şunları kaydetti:

    “Temel hedefin reel sektör olduğu genele yaygın büyümemizi, geniş müşteri tabanımız sayesinde mevduat artışıyla sağlıklı olarak destekledik. TL kredilerde özel bankalar arasında lider konumumuzu koruduk. Önümüzdeki dönemde ise sektör ortalamalarının üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. Yatırım taleplerinde beklediğimiz artışın, bizlere bu hedefleri gerçekleştirmemizde büyük destek olacağını düşünüyoruz.”

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