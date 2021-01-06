Garanti ‘en iyi dijital banka’

Garanti, üst üste 4. kez ‘Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası’ ve ‘Türkiye’nin En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması’ ödülünü kazandı. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, şunları söyledi:

“Garanti BBVA olarak, World Finance tarafından 4 yıldır üst üste ‘Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası’ ve ‘Türkiye’nin En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması’ ödülüne layık görülmekten son derece mutluyuz. Dijitalleşme yolculuğumuzda, müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için yaptığımız çalışmaların ödüllendirilmesi bizim için çok değerli... Bugün mobil uygulamamızı aktif olarak kullanan yaklaşık 9 milyon müşterimiz var. Hedefimiz ise buradaki işlem çeşitliliğini en üst seviyeye çıkarmak ve bunu yaparken de kolay, yalın ve güvenli bir deneyim tasarlamak. Çok yakın zamanda müşteri olma sürecini de tamamen dijitalleştirerek uçtan uca dijital bir deneyim ile sunacağız.”