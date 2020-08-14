Gastronomi rotası iştah kabartacak

Gastronomi Turizmi Derneği’nin (GTD) açıklamasına göre, GTD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Boztepe ve beraberindeki heyet, Bakan Ersoy’u ziyaret etti.



Ziyarette, 2021 yılı planlamaları için görüş alışverişinde bulunuldu ve Türkiye’nin gastronomi haritasının oluşturulmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada, Bakan Ersoy’un gastronomi turizmine yönelik, “Zengin Türk mutfağının yeni oluşturulacak gastronomi rotalarıyla turizme ivme kazandıracağı ve markaların tanıtımı konusuna çok büyük katkı sağlayacağı” şeklindeki değerlendirmesi de yer aldı.