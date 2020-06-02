Gaziantep'in mayıs ihracatı bir önceki aya göre arttı

Yıldırım, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünya ülkelerini ekonomik yönden oldukça olumsuz etkilediğini fakat normalleşmeyle toparlanma sürecinin başladığını belirtti.

Küresel salgın sürecinin ekonomiyi olumsuz etkilediğini, üretim ve ihracatta gerileme yaşadıklarını vurgulayan Yıldırım, "Gaziantep'in mayıs ayında 484 milyon 95 bin dolar ihracat gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 gerileyen Gaziantep ihracatı bir önceki aya göre yüzde 4,75 arttı. Yılın ilk 5 aylık döneminde ihracatımız 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 12 gerileyerek 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bizler için sevindirici olan kısımsa ihracatımızın geçtiğimiz nisan ayına oranla yüzde 4,75 artmış olması." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, artık yeni normallerin konuşulduğunu ve Gaziantep'in bu yeni normalleri fırsata dönüştürecek altyapıya sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok şükür ki pandemi sürecinde tüm dünyaya örnek bir mücadele sergiledik ve hızlı bir şekilde normalleşme sürecine girdik. Bu normalleşmeyle birlikte ticari hayat da ihracat verilerimizde de toparlanma hızlanacak. Önümüzdeki aylarda normalleşmenin olumlu yansımalarını daha net göreceğiz. İnanıyorum ki bu günleri de geride bırakarak daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz. Bunu başarabilmemiz için yapmamız gereken tek şey, yeni normalleri fırsata dönüştürmek. Çin pazarı müşterilerine yönelik çalışmalar, e-ticaret, e-ihracat ve dijitalleşme yarışı, sağlık ve hijyen alanında gelişme, artacak talep, tüketim artışı… Bunların her biri Gaziantep için birer fırsat. Bunun için şimdi daha da çok çalışmalıyız."