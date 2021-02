Gaziantep'teki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama

Bakan Yardımcısı Tancan, Valilikte düzenlenen basın toplantısında, kentte son zamanlarda sık elektrik kesintisinin yaşanmasına ilişkin bilgi verdi.

Gaziantep'in her alanda büyüyen sanayisi ve ticaretiyle önemli bir kent olduğunu dile getiren Tancan, Bakanlığa yansıyan her türlü sorunun çözümü için ivedilikle harekete geçtiklerini söyledi.

Elektriğin üretildiği yerden şehirlere getirilmesi işini Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) yaptığını ifade eden Tancan, şöyle konuştu:

"Şehrimizde 11 tane büyük toplamda 3 bin 27 güç trafosu var ve şehrimizin tüm ana ihtiyaçları bu ana trafolardan karşılanıyor. Bu trafoların 3 alternatifli iletim hattıyla beslenmesi söz konusu. Tek hatla beslemek her zaman risktir. Hatta bir arıza olduğu zaman tüm şehir enerjisiz kalabilir. Yine trafoların da yedekli olması lazım ki bunlar ana trafolarda bir arıza meydana geldiği zaman yedek trafolar devreye girebilsin. Bu yedek kapasite açısından da Gaziantep'teki ana trafolarımızın herhangi bir kapasite yetersizliği söz konusu değil. Herhangi bir arıza olması durumunda yedek trafolarımız hazır. İletim açısından kentin kapasitesi hem hat olarak hem de trafo kapasitesi olarak oldukça yeterlidir. Herhangi bir kapasite sorunu iletim şebekemizde söz konusu değil. Buna rağmen daha kaliteli bir iletim yapısına dönüştürmek için iletimde 3 trafo merkezini ihale ettik. TEİAŞ'ın toplamda 21 projesi var. 326 milyon lira bu projelerin büyüklüğü. 3 ana trafo merkezinin ihalesi yapıldı ve yapımı devam ediyor."

"Limitler aşıldığı takdirde mutlaka cezai yaptırıma maruz kalıyorlar"

Tancan, elektriğin trafolardan alınıp kullanıcılara ulaştırma işinin özel elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Özel şirketler bu dağıtım şebekelerinden hem dağıtımını yapmak hem bakımlarını yapmak hem de işletmek suretiyle bütün müşterilere kaliteli hizmet sunmak zorunda. Bakanlık ve EPDK olarak bunlar denetleniyor ve kaliteye ulaşamadıkları takdirde bir çok cezai yaptırımları var. Her yıl bütün dağıtım şirketlerine bir yıl içerisinde ne kadar sayıda ve ne kadar sürede kesintiye müsaade edileceğine dair limitler bildiriliyor kendilerine. Bu limitler aşıldığı takdirde mutlaka cezai yaptırıma maruz kalıyorlar. Hatta kaliteli hizmet sunmadıklarından dolayı kendilerinden kaynaklanan bir sebeple bir cihaz yanması veya hasar görmesi söz konusu olduğunda bu hasarın maliyetini de karşılamak zorunda."

Elektrik kesintilerinin hem arızadan hem de planlı kesintilerden kaynaklandığını ifade eden Tancan, dağıtım şirketlerin şebekelere bakım yapmak zorunda olduğunu ve bunun için kesintinin doğal olduğunu dile getirdi.

Planlı kesintilerin 48 saat öncesinden tüketiciye bildirilmesi gerektiğine dikkati çeken Tancan, dağıtım şirketlerinin şebekelere bakım ve EPDK tarafından belirtilen miktarlarda da yatırım yapmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Müşterilerin en az etkilendiği sürelerde planlı kesintilerin yapılmasına ilişkin talimatları olduğuna işaret eden Tancan, Gaziantep'te de bunu şirkete söylediklerini kaydetti.

Tancan, "Pandeminin yoğun olarak yaşandığı mart, nisan ve mayıs aylarında vatandaşlarımız büyük oranda evlerinde zaman geçirmek zorunda kaldı. Dolayısıyla biz ülke genelinde çok acil olmadıkça bütün planlı kesintileri ikinci bir talimata kadar durdurduk. Planlı kesintiler tüm ülkede daha dar bir zaman aralığına sıkışmak zorunda kaldı. Yani 12 aya planlanan kesintiler belki 6 aya planlandı. Bu da daha kısa zaman diliminde daha çok planlı kesinti yapılması gibi bir sonucu ortaya çıkardı. İnşallah 2021'de bu durum söz konusu olmaz." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, elektrik dağıtım şirketinin temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.