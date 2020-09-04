BİST1.0810.42EURO8.80-0.10USD7.430.03ALTIN463.260.43
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Gazprom Türkiye'yi kaybediyor
    ABONE OL
    04.09.2020 - 11:38 | | AA

    Gazprom Türkiye'yi kaybediyor

    Rus enerji şirketi Gazprom, pahalı doğal gaz fiyatı uygulaması ve Türkiye'nin kaynak çeşitliliğini artırması sebebiyle en büyük pazarlarından Türkiye'yi kaybediyor.

    Gazprom Türkiye'yi kaybediyor

    Rus Kommersant gazetesinin "Türk pazarının süresi doldu" başlıklı haberde, Gazprom'un Türkiye'ye gaz ihracatının bu yıl 8-9 milyar metreküpe düşerek 90'lı yıllardan bu yana en düşük seviyeye gerileyebileceği ifade edildi.

    Buna göre, Gazprom'un Türkiye'ye sattığı doğal gazın pahalı olması söz konusu düşüşte etkili olurken, petrole endeksli Gazprom fiyatları Türk şirketleri açısından cazibesini kaybetti.

    Gazprom'un Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ihraç ettiği gazın fiyatı, yılın ikinci çeyreğinde 1000 metreküp için 228 dolar olarak hesaplanırken, aynı dönemde Avrupa'daki spot gaz fiyatları 100 doların altına düştü.

    Rus gazının yüksek fiyatlı olmasının yanı sıra, iki ülke arasındaki uçak krizinin ardından kaynak çeşitliliği politikası uygulayan Türkiye, inşa ettiği iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alım terminaliyle de bu politikasını destekliyor.

    Haberde, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezerviyle Rusya ile yapılacak doğal gaz müzakerelerinde yeni bir koz elde ettiğinin de altı çizildi.

    Gazprom’un Türkiye’ye doğal gaz ihracatı bu yılın ilk yarısında 2019’a göre yüzde 42 azalarak 4,7 milyar metreküpe gerilemişti.

    Rusya'yı tayfun vurdu! Binadan kopan plakalar yolda yürüyen kadına böyle isabet ettiJaponya ve Güney Kore'yi vuran Maysak tayfunu, Rusya'nın Vladivostok bölgesinde de etkili oldu. Binadan kopan plakalar yolda yürüyen bir kadına isabet ederken araçlar ve gemiler de tayfundan sürüklendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eşi terk edince 1 yaşındaki kızıyla parklarda yaşamaya başladı

    Eşi terk edince 1 yaşındaki kızıyla parklarda yaşamaya başladı

    Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

    Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

    ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

    ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

    Prof. Dr. Ceyhan: Rusya ve Çin aşılarının etkili olmayacağı düşüncesi doğru

    Prof. Dr. Ceyhan: Rusya ve Çin aşılarının etkili olmayacağı düşüncesi doğru

    Sıradaki Haber