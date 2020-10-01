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    HaberlerEkonomi Haberleri Gazze'de hurma hasadı başladı
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    01.10.2020 - 17:48 | | AA

    Gazze'de hurma hasadı başladı

    Gazze'deki Tarım Bakanlığı hurma hasadı için sezonun açıldığını duyurdu.

    Gazze'de hurma hasadı başladı

     

    Tarım Bakanı Vekili İbrahim el-Kudra ve birçok çiftçinin de geldiği Deyr el-Belh kentindeki bir hurma bahçesinde, hasat işlemine başlandı. AA muhabirine açıklama yapan Kudra bu yıl hurma üretiminin düşeceğini söyledi.

    "Geçen yıl 12 bin ton hurma üretiliyordu. Bu yıl ise bu rakam 9 bin ton olabilir." diyen Kudra, hurma üretimindeki azalmanın nedenini, hava değişimiyle ilişkilendirdi.

    Hurma üretiminin yeni tip koronavirüsten de (Kovid-19) etkilendiğini belirten Kudra, "Sokağa çıkma yasağı, çiftçilerin bahçelerine gitmesini zorlaştırdı. Salgın, Gazze'deki ekonomik hareketliliği olumsuz yönde etkiledi. Bu yıl üretimler en düşük seviyeleri gördü." diye konuştu.

    Hurma sektörünü ve üretimini desteklediklerini belirten Kudra, "Daha önce binlerce ton ithal ettiğimiz acve hurması üretiminin, önümüzdeki senelerde çiftçilere verdiğimiz destekle ülkemizin ihtiyacını karşılayacak seviyeye geleceğini umuyoruz." ifadelerine yer verdi. Gazze Şeridi'nde bulunan Deyr el-Belh şehri, tarih boyunca hurma üretimiyle meşhur bir kent olarak biliniyor.

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