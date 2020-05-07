‘Geçen yıla paralel bir pazar olabilir’

Avrupa’da satışların ciddi düşüşler kaydetmesi, Türkiye’nin ise satışlarını artırmasının önemine işaret eden Bilaloğlu, Türkiye’nin potansiyeli sayesinde, Avrupa’dan farklı bir yol çizeceğini kaydetti. Bilaloğlu, “Öncelikle tahribatı ölçmek gerekiyor. Ancak bundan sonra bir öngörü yapmak mümkün olabilir. Zira tüketici tarafında tahmin ettiğimiz kadar negatif durum görünmüyor” dedi.



Bilaloğlu, çok negatif bir gelişme olmaması halinde, pazarın geçen yıla yakın gerçekleşebileceğinin altını çizdi.



ÖTV reformu

Salgın döneminde devletten beklentilerinin, ithalat işlemlerinden alınmakta olan yüzde 6 oranındaki KKDF’nin, belli bir süre kaldırılması olduğunu belirten Bilaloğlu, “Salgının yol açtığı nakit sıkışıklığını rahatlatmak için KKDF’nin kaldırılmasına ihtiyaç var. Sektörümüz çok sayıda regülasyona tabi. Gümrük süreçlerini kolaylaştıracak, kamuya yapılan çok sayıda bildirim ve beyan süreçlerini kolaylaştıracak düzenlemelerde esneklik sağlanması da bu dönemin atlatılmasına yardımcı olacaktır” diye konuştu. Bilaloğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye’de otomobilden alınan Özel Tüketim Vergisi’nde yeni bir reforma ihtiyaç var. ÖTV’nin çevreye duyarlı ve çağa ayak uyduracak biçimde düzenlenmesi gerekiyor. ÖTV’nin yapısı, omurgası, Türkiye Gümrük Birliği’ne girdiğinden bu yana değişmedi. Aradan 30 yıl geçti. İkinci olarak da, 2019’da sona eren hurda teşvikinin daha geniş kapsamlı hayata geçmesi. Bunun sürekli olması ve bir sanayi politikası haline gelmesi, Türkiye’nin araç parkının yenilenmesine, çevreye ve güvenliğe zararın önlenmesine, hatta cari açığa katkı sağlanmasına yardımcı olacaktır.”



İlk 4 ayda yüzde 26’lık artış



Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 4 ayında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 26.3 büyürken, satışlar bu yılın nisan ayı ile geçen yılın nisan ayı kıyaslandığında yüzde 14.6 azaldı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-nisan döneminde 150 bin 860 adet oldu. Nisan ayındaysa otomobil ve hafif ticari araç pazarı 26 bin 457 adet oldu. Geçtiğimiz ay otomobil satışları yüzde 10.6 gerileyerek 21 bin 825 adet olarak kayıtlara geçti. Hafif ticari pazarıysa yüzde 29.3 düşüşle 4 bin 632 adet seviyesinde gerçekleşti.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ortalamasına göre % 61 düştü.