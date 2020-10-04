Gemi ihracatında artış rekoru kırıldı

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nden (GYHİB) yapılan açıklamaya göre, sektör eylül ayındaki artış ile Türkiye’de ihracatını en fazla arttıran sektör oldu. Sektör, yılın ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26.9 oranında ihracat artışı ile 921 milyon 860 bin dolar tutarında ihracat yaptı.



Norveç ilk sırada



2020 yılında yapılan ihracatın 541 milyon doları gemi, 110 milyon doları yat, 106 milyon doları römorkör, 97 milyon doları feribot, 25 milyon doları yan sanayi, 41 milyon doları da tankerler ve diğer deniz araçları ihracatı olarak kaydedildi.



Söz konusu dönemde en fazla ihracat 214 milyon dolar ile Norveç’e gerçekleştirilirken, ikinciliği 176 milyon dolar ile Marshall Adaları, üçüncülüğü 65 milyon dolar ile Malta, dördüncülüğü 50 milyon dolar ile Lüksemburg, beşinciliği ise 43 milyon dolar ile Birleşik Krallık aldı.



Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, “Eylülde yüzde 331.5 ihracat artışı ile rekorlarına bir yenisini daha ekleyen sektörümüz, yılın ilk 3 çeyreği itibarıyla Türkiye’nin tüm ihracatçı sektörleri arasında da en fazla artış gösteren sektör konumuna yükseldi. 3. çeyrek itibarıyla, yaklaşık 922 milyon dolarlık ihracatımız ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26.9 oranında daha fazla ihracat yapmış durumdayız. Bu başarımızda katkısı olan gemi ve yat inşa sektörümüz ile tüm paydaşlarımızı kutluyorum” dedi.