Genç yetenekler TT ile ‘Start’ alacak

‘Start Stajım’ ve ‘Start Yeni İşim’ olmak üzere iki ayrı kategoride yapılan başvurularda programa ilgi arttı. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, şunları söyledi:

“Türk Telekom olarak; millî sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin geleceğini Türkiye’nin gençleri ile şekillendirmek için çalışıyoruz. ‘Start’ programımız da bu yaklaşımımızın bir ürünü ve programın gördüğü ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Başvuru kriterlerine sahip adaylar için sırada heyecanlı bir değerlendirme süreci var. Yedi aşamalı sürecimizde, test aşamalarını başarıyla geçen adaylarımızı tercih ettikleri alanda video ve çevrim içi mülâkatlarla özel olarak değerlendireceğiz. Proje kampımızda adayların hem telekomünikasyon sektörünü hem de Türk Telekom’u tanımalarına fırsat verecek zengin bir içerik sunacağız. Ayrıca, son aşamaya kadar gelen adaylarımızın sektörle ilgili elde edeceği kazanımları da çok kıymetli görüyor, süreci ve içeriği bu doğrultuda kurguluyoruz” dedi.

Uzun dönem

Tüm adımları tamamlayan, ‘Start Proje Kampı’ aşamasına gelerek katılım gösteren adaylar ‘Kamp Başarı Sertifikası’ almaya hak kazanacak. 6 haftalık staj programını başarıyla tamamlayan gençler, stajlarına uzun dönem devam etme şansına da sahip olacak. ‘Start Yeni İşim’ modülündeki başvuru adımlarını başarıyla geçenler TT’nin teknoloji, satış, finans, insan kaynakları, pazarlama, müşteri hizmetleri, strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlayacak.