BİST100.7070.00EURO7.580.32USD6.980.02ALTIN383.84-0.37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Getir’de Paycell ile alışveriş dönemi
    ABONE OL
    29.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Getir’de Paycell ile alışveriş dönemi

    Turkcell sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü müşterilerinin temel gıda ve temizlik maddesi alışverişlerini bir telefonla yapabilmeleri için mobil alışveriş uygulaması Getir ile iş birliği yaptı.

    Getir’de Paycell ile alışveriş dönemi

    Getir’in hizmet verdiği İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de geçerli olan proje çerçevesinde, 65 yaş ve üstü Turkcell’liler Paycell’in 0850 622 60 60 numaralı çağrı merkezini arayarak yumurtadan deterjana, peynirden suya, makarnadan tuvalet kağıdına kadar 1400’ün üzerinde ürün için sipariş verebilecek. Sipariş tutarı ise Paycell’in mobil ödeme servisi sayesinde Turkcell faturalarına yansıtılacak.

    Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bu servisten yararlanacak vatandaşlarımız hem paraya dokunmamış hem de mümkün olduğunca temastan kaçınmış olacaklar” dedi. Getir Kurucusu Nazım Salur da, “Mobil uygulama kullanmayan büyüklerimiz siparişlerini telefon ederek verebilecek” ifadelerini kullandı.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Karadeniz somonuna akın

    Karadeniz somonuna akın

    Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

    Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    40 bin Suriyeli aile evine döndü

    40 bin Suriyeli aile evine döndü

    Sıradaki Haber