Getir’de Paycell ile alışveriş dönemi

Getir’in hizmet verdiği İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de geçerli olan proje çerçevesinde, 65 yaş ve üstü Turkcell’liler Paycell’in 0850 622 60 60 numaralı çağrı merkezini arayarak yumurtadan deterjana, peynirden suya, makarnadan tuvalet kağıdına kadar 1400’ün üzerinde ürün için sipariş verebilecek. Sipariş tutarı ise Paycell’in mobil ödeme servisi sayesinde Turkcell faturalarına yansıtılacak.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bu servisten yararlanacak vatandaşlarımız hem paraya dokunmamış hem de mümkün olduğunca temastan kaçınmış olacaklar” dedi. Getir Kurucusu Nazım Salur da, “Mobil uygulama kullanmayan büyüklerimiz siparişlerini telefon ederek verebilecek” ifadelerini kullandı.