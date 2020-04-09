Getir'den corona virüs açıklaması! Depo çalışanları...

Çevrim içi market uygulaması Getir, İstanbul Bulgurlu’da bir depo çalışanının yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Getir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuryenin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi:

Şirketten yapılan açıklamada, "İstanbul Bulgurlu depomuzda çalışan bir kurye arkadaşımızın maalesef Kovid-19 pozitif olduğunu öğrendik. Arkadaşımızın durumu iyi. Aşağıda bu gibi durumlarda İl Sağlık Müdürlüğü talimatları doğrultusunda oluşturduğumuz prosedürümüzü sizinle paylaşmak isteriz." denildi.

Prosedürde depoda görev yapan tüm çalışanların 14 gün boyunca izole olması için evlerine gönderileceğini, bu çalışanların ücretli izinli sayılacağı belirtiliyor.

Şirket, depodaki paketli olmayan ürünlerin tamamının imha edileceğini, tüm ekipman ve ürünlerin dezenfekte edileceği ifade etti.

Şirket, 24 saat içerisinde deponun yeni bir ekip ile hizmete geçmesini hedefliyor.

Getir’in açıklaması şöyle: