Getirisi bir aylık katılma havuzuna referanslı sukuk

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları aktardı:

“24 Haziran tarihinde talep toplamasını gerçekleştirdiğimiz, 100 milyon TL tutarlı uzun vadeli kira sertifikası ihracımız piyasada ihraç edilen kira sertifikalarından ayrışmaktadır. 369 gün vadeli, değişken getirili ve dört dönemsel ödemeli kira sertifikalarının her bir kira ödemesine baz teşkil edecek. Yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı belirlenirken Emlak Katılım’ın bir aylık katılma havuzunun getirisini referans aldık. Kira ödeme tarihinden iki iş günü önce ve gün sonunda açıklanan bir aylık referans katılma havuzunu brüt getiri oranı olarak dikkate alacağız. Katılma havuzumuzun referans getirisini ise Bankamızın internet sitesinde şeffaf bir şekilde her gün açıklayacağız.”

Bayraktar, ihraçta planlanan tutarın iki katından fazla bir taleple karşılaştıklarını sözlerine ekledi.