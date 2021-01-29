Gıda fiyatında yükselişe 3’lü markaj

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine dün toplanan “Gıda Komitesi” fiyat artışlarını durdurmak için önlemleri masaya yatırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya, Bakan Lütfi Elvan’ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de katıldı.

Etkin denetim



Toplantı öncesi Milliyet’e değerlendirmelerde bulunan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Gıda Komitesi’nde, “etkin denetim, gümrük vergileri başta olmak üzere vergilerin düzenlenmesi ve Türkiye’de iç piyasada yüksek talep olan ürünlerin ihracatına belli oranlarda kısıtlama getirilmesi” yönünde üçlü markaj uygulanacağını açıkladı.



Yunus Kılıç, bazı firmaların pandemiden kaynaklanan süreçleri beklediklerini ve daha fazla kazanma arzularına hizmet edecek politika geliştirdiklerini söyledi.



‘Maliyeti göster’



Prof. Dr. Kılıç, Gıda Komitesi’nde fiyat artışlarını markaja alacak, “üçlü” önlem paketini şöyle anlattı:



“Önlemlerin başında piyasaların eskisinden daha çok daha iyi denetlenim gözetlenmesi geliyor. Etkin ve sık denetim. Haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi için sonuç alıcı yaptırımların uygulanması sağlanacak.



Kısa süre önceki fiyatların üzerinde gerekçesi olmayan haksız artışların olduğunu görüyorum. Üretim yerinde 2 TL’ye alınan ürün, 10 TL’ye, 12 TL’ye satılıyor. ‘Maliyetini etkileyen nedir, bana göster’ denilecek. Gösteriyorsa sorun yok. Raf kirası, nakliye bunlar kabul edilebilir gerekçeler. Belgelendiremiyorsa yaptırımlar katlanarak artırılacak.”



‘Bu rakamların açıklaması yok’



Haksız fiyat artışına yumurtayı örnek veren Prof. Dr Yunus Kılıç şunları söyledi:



“Üreticiden çıkış fiyatı tek yumurtada 50-54 kuruş. Bunun satışının 1.25 TL olmasının açıklaması yok. Burada haksız kazanç var. Tüketicinin cebinden çıkıyor. Satıcı fiyat artışını belgelendirecek. Haksız kazancı önlemek ve tüketiciyi korumak için saha markajı olacak. İkinci önlem olarak bazı ürünlerde özellikle ithalatçı ve ihracatçı olduğumuz ürünlerde gümrük vergileri ve fonlar dahil, vergiler piyasadaki fiyatlarla alakalı olarak yeniden düzenlenecek.



Üçüncü olarak da Türkiye’nin ihraç ettiği tarım ürünleri var. İç piyasasının ihtiyaçları göz önüne alınarak ihracatta bu ürünler üzerinden sınırlamalar ele alınacak.”