01.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Gıda Kodeksi Kurulu yeniden oluşuyor
Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu (UGKK), Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gıda konusunda görev yapan 3, Sağlık Bakanlığı’ndan en az daire başkanı düzeyinde 2, her iki bakanlık tarafından ayrı ayrı seçilecek gıda konusunda uzman bilim insanı niteliğinde 2’şer, Türk Standardları Enstitüsü’nden 1, gıda konusunda faaliyet gösteren ve en fazla üyeye sahip olan sivil toplum kuruluşundan (STK) 1 olmak üzere toplam 11 üyeden oluşacak.
UGKK üyelerinden görev süresi dolmadan ayrılanların yerine temsil edilen kurum veya kuruluş, en geç 30 gün içinde yeni birini belirleyecek. Alt komisyonlar, bakanlık tarafından konuyla ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve STK temsilcilerinden oluşturulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.