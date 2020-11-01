Gıda Kodeksi Kurulu yeniden oluşuyor

Buna göre, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu (UGKK), Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gıda konusunda görev yapan 3, Sağlık Bakanlığı’ndan en az daire başkanı düzeyinde 2, her iki bakanlık tarafından ayrı ayrı seçilecek gıda konusunda uzman bilim insanı niteliğinde 2’şer, Türk Standardları Enstitüsü’nden 1, gıda konusunda faaliyet gösteren ve en fazla üyeye sahip olan sivil toplum kuruluşundan (STK) 1 olmak üzere toplam 11 üyeden oluşacak.



UGKK üyelerinden görev süresi dolmadan ayrılanların yerine temsil edilen kurum veya kuruluş, en geç 30 gün içinde yeni birini belirleyecek. Alt komisyonlar, bakanlık tarafından konuyla ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve STK temsilcilerinden oluşturulacak.