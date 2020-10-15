Gidemedikleri tatilin parasını ödediler

Koronavirüs salgınının etkilediği turizm sektöründe, iptal edilen paket turlarla ilgili yaşanan sorunlar devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat yasağı ve uçuş kısıtlaması nedeniyle tatilleri iptal olan çok sayıda vatandaştan bazıları tüketici hakem heyetlerinin yolunu tutarken, bazıları da çaresizlik içinde ücretlerinin iade edileceği günü bekliyor.

İzmir'de yaşayan Mehmet Demirtaş, bir internet sitesi aracılığıyla 29 Ağustos'ta Fethiye'ye 3 günlük tatil satın aldığını ancak gidemediğini anlattı. Müşteri temsilcilerinin tatilin iptali durumunda ücret iadesi için teminat verdiğini dile getiren Demirtaş, "Sağlık sorunlarım nedeniyle tatile gitmeme kararı aldım. İade için başvurdum ancak kimseye ulaşamadım. Muhatap alabileceğim bir müşteri temsilcisi yoktu. Sürekli yazışmalarda bulundum. Çok sayıda elektronik posta ilettim. Bir ay sonra bu yazılara yanıt geldi. Tatilimi 2021 aralık sonuna kadar kullanabileceğimi belirttiler ama ben tatile gitmek istemiyorum. Paramın iade edilmesini istiyorum. Tatile belki giderim, belki gidemem. Bu yüzden ücretin iadesini istiyorum" dedi.

Tatil rezervasyonu yaptırırken 30 TL karşılığında destek güvence paketi de satın aldığını ifade eden Demirtaş, vazgeçme hakkını kullanamadığı için şikayetçi olduğunu söyledi.

Demirtaş, "Fethiye'ye gidecektik. Üç gün için 2 bin lira ödemiştim. Ailece bir tatil planlamıştım, ama olmadı. 2 bin lirayı iade edeceklerini söylediler. Taksitleri ödüyorum ama maalesef iade başvurum sonuçsuz kaldı" diye konuştu.

Esra Yağan da pandemiden önce Belgrad'a gitmek için tur satın aldığını ancak salgının bu planı engellediğini dile getirdi. 3 ay sonra tatil ücretinin kendisine iade edildiğini belirten Yağan, uçuş bedelinin ise ısrarlı başvurularına karşın henüz kendisine verilmediğini kaydetti. Yağan, bu bilet bedelinin yurt içi uçuşlarda kullanılamamasına tepki göstererek, "Ancak aynı yöne yani yine Belgrad'a gidersem bu haktan faydalanabileceğim söylendi. Sanırım 250 liralık bu uçuş bedelinden vazgeçmek zorunda kalacağım" dedi.

'TÜKETİCİ TEMİNATA HACİZ KOYABİLİR'

İzmir Barosu Tüketici Komisyonu üyesi Avukat Salih Emrah Ertan, İzmir İl Hakem Heyeti'nde yılın ilk 9 ayında bin civarında başvuru bulunduğunu söyleyerek, bu sayının yaklaşık 200'ünün paket tur iptali olduğunu bildirdi. Bugüne kadar hakem heyetine en fazla başvurunun cep telefonu, mobilya ve bankalar konusunda geldiğini anlatan Ertan, pandemi nedeniyle hazirandan sonra ilk sırayı paket tur iptalleri ve özel okul ücretlerinin iadeleri konularının aldığını ifade etti. Uçuşların yasaklanması, pandemi yüzünden tatillerin iptal edilmesi nedeniyle vatandaşların ücret iadesi başvurusunda bulunulduğunu ifade eden Ertan, "Turizm firmaları ve acentelerin 14 gün içinde ücretleri iade etmesi gerekmekteyken yoğun talep sebebiyle bu taleplerin karşılanamadığını gördük. Birçok tüketici bu yönde mağduriyet yaşayarak hakem heyetlerine başvurdu. Bunun sonucunda yönetmeliğe ek madde eklendi. Uçuş bedeli geçen paket turu ücretlerinde uçuş bedeli kısmının uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60 günü takip eden 14'üncü günde iade edilmesi koşulu getirildi. Uçuş bedeli dışındaki kısımlarla ilgili 14 günde iade şartı hala devam ediyor" diye konuştu. Hakem heyeti kararına karşın iadesini alamayan tüketicilerin de bulunduğuna dikkat çeken Salih Emrah Ertan, sözlerine şöyle devam etti:

"Resmi belgeye sahip acentelerin Türkiye Seyahat Acenteları Birliği (TÜRSAB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde teminatları bulunuyor. Tüketiciler ücretlerini alamadıkları noktada gerekirse hakem heyeti kararlarıyla, icra takibi evraklarıyla birlikte bakanlığa başvurup bu teminatın üzerine haciz konmasını, kendi haklarının tahsil edilmesini talep edebilirler. Önce tüketici hakem heyetine, rakam sınırına göre il hakem heyetine, daha yüksek rakamlardaysa mahkemeye başvurabilirler ya da takdir kendilerine ait olmak üzere doğrudan icra takibine de başvurabilirler. İcra takibine itirazları durumunda dava açabilirler. Tüketici hakem heyetleri yoğunluğa göre 3 ay ile 1 yıl arasında ortalamada 6 ay içerisinde sonuçlanıyor."