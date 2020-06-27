27.06.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara
Glifosat Tarım Bakanlığı’nın takibinde
Alman ilaç ve kimya devi Bayer’in, Türkiye’de de kullanılan, ‘glifosat’ etken maddeli Roundup adlı tarım ilacının kansere yol açtığı iddiasıyla ABD’de açılan davalardan vazgeçmeleri için davacılarla para karşılığı anlaşmasının ardından gözler Tarım Bakanlığı’na çevrildi.
BAHAR ATAKAN Ankara
Bakanlıktan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Bakan Bekir Pakdemirli’nin söz konusu ilaçla ilgili İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi’nin soru önergesine Ocak 2020’de yanıt verdiği tespit edildi. Pakdemirli yanıtında, Kasım 2017 tarihli, ‘glifosatı toksikolojik ve kanserojen olarak sınıflandırmayan’ AB raporuna atıf yaparak, “AB ve diğer ülkelerde alınan kararlar takip edilmektedir ve herhangi bir yasaklama ya da kısıtlama kararı alınması durumunda eş zamanlı olarak ülkemizde de gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.