Glifosat Tarım Bakanlığı’nın takibinde

Bakanlıktan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Bakan Bekir Pakdemirli’nin söz konusu ilaçla ilgili İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi’nin soru önergesine Ocak 2020’de yanıt verdiği tespit edildi. Pakdemirli yanıtında, Kasım 2017 tarihli, ‘glifosatı toksikolojik ve kanserojen olarak sınıflandırmayan’ AB raporuna atıf yaparak, “AB ve diğer ülkelerde alınan kararlar takip edilmektedir ve herhangi bir yasaklama ya da kısıtlama kararı alınması durumunda eş zamanlı olarak ülkemizde de gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır” ifadelerini kullandı.